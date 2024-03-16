Порталы ЦИК, госуслуг и другие ресурсы подверглись массированной кибератаке

Хакерская атака

Хакеры в первый день голосования совершили более 90 тысяч кибератак на сайт Центризбиркома РФ, портал госуслуг и другие информресурсы, все сетевые атаки отражены, заявил глава ГК “Солар” (дочерняя компания “Ростелекома”) Игорь Ляпунов.

Он добавил, что это в восемь раз больше, чем в Единый день голосования в прошлом году.

Кибератаки преимущественно организованы с территории Украины, стран Западной Европы и Северной Америки, уточнил представитель “Ростелекома”.«

"… Конечно, по уровню профессионализма кибератак, мы можем понимать, что работают самые профессиональные, специальные группировки <…> Хочу сказать об одной беспрецедентной атаке, которая была совершена вчера в 12:47 мск. На портал ДЭГ пошла большая кибератака, которая была прикладного уровня и эмулировала обращения других пользователей к ДЭГу. В пике она была более 2,5 миллиона обращений в секунду. Конечно, такая нагрузка дала задержки на портал", – рассказал Ляпунов.

Он подчеркнул, что в течение часа команда “обработала” кибератаку.

В целом в первый день выборов заблокировано свыше сотни поддельных ресурсов, похожих на платформу для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и другие значимые сетевые ресурсы, продолжил Ляпунов.«

"Если за первые два месяца года … мы заблокировали порядка 60 таких ресурсов (фишинговых, – ред.), то за вчерашний день таких поддельных ресурсов было заблокировано более 100. Это порталы, похожие на ДЭГ, это порталы, похожие на ЦИК <…> Впереди нас ждет еще более 30 шквалов кибератак и такой плотной работы по защите", – цитирует его РИА Новости.

Радио Sputnik также писало, что члены Центризбиркома получили от имени главы ЦИК Эллы Памфиловой фейковые сообщения.

Взято отсюда.