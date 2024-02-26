Посетителям музея в Хотькове предлагают надеть костюм енота

В Хотькове в музее “Дом енота” посетителям предлагают переодеться в костюм енота для общения с животными, пишет Regions.

Чтобы не напугать хищников и защитить одежду от грязи, посетителям на входе предлагают надеть костюм в виде енота, рассказала изданию руководитель проекта Наталья Каледина.«”Еноты живут у нас в больших вольерах, сотрудники обеспечивают их всем необходимым. А посетители могут зайти к ним вольер и поиграть с ними”, – отметила Каледина.

По ее словам, в “Доме енота” можно проводить семейные и другие праздники.

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Взято отсюда.