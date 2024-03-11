Министерство иностранных дел Украины вызвало представителя Ватикана в стране Висвальдаса Кульбокаса из-за призыва папы Римского Франциска к началу мирных переговоров. Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«11 марта апостольского нунция (постоянного дипломатического представителя понтифика — «Газета.Ru») на Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в министерство иностранных дел Украины из-за обнародованных на днях высказываний его святейшества папы Франциска в СМИ», — говорится в публикации.

В ходе встречи послу было заявлено о разочаровании Киева в связи с высказываниями главы римско-католической церкви. Как следует из заявления МИД, украинские власти ожидали от папы Римского Франциска совершенно других сигналов. Речь идет о призывах к мировому сообществу «немедленно объединить силы» против РФ, уточнили в пресс-службе ведомства.

9 марта понтифик дал интервью для швейцарского телеканала RSI, в ходе которого прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Глава римско-католической церкви отметил, что проигрывающей стороне стоит проявить храбрость и поднять «белый флаг». В том числе это касается начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, пояснил папа Римский Франциск.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.

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