реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Посла Ватикана вызвали в МИД Украины из-за призыва папы Римского к переговорам

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Посла Ватикана вызвали в МИД Украины из-за призыва папы Римского к переговорам

Министерство иностранных дел Украины вызвало представителя Ватикана в стране Висвальдаса Кульбокаса из-за призыва папы Римского Франциска к началу мирных переговоров. Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«11 марта апостольского нунция (постоянного дипломатического представителя понтифика — «Газета.Ru») на Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в министерство иностранных дел Украины из-за обнародованных на днях высказываний его святейшества папы Франциска в СМИ», — говорится в публикации.

В ходе встречи послу было заявлено о разочаровании Киева в связи с высказываниями главы римско-католической церкви. Как следует из заявления МИД, украинские власти ожидали от папы Римского Франциска совершенно других сигналов. Речь идет о призывах к мировому сообществу «немедленно объединить силы» против РФ, уточнили в пресс-службе ведомства.

9 марта понтифик дал интервью для швейцарского телеканала RSI, в ходе которого прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Глава римско-католической церкви отметил, что проигрывающей стороне стоит проявить храбрость и поднять «белый флаг». В том числе это касается начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, пояснил папа Римский Франциск.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Несколько минут. В Киеве забили тревогу из-за оперативных авиаударов…

Украине будет еще тяжелее бороться с российскими самолетами, поскольку ВС…

В Евросоюзе многие заволновались: решается, что делать с Украиной

В Евросоюзе многие заволновались: решается, что делать с Украиной

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп…

“Мало времени”. Литва призвала начать обсуждение отправки войск на Украину

“Мало времени”. Литва призвала начать обсуждение отправки войск на…

Настало подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину,…

“Ее не видно”. Во Франции пришли в ужас от незаметной российской бомбы

“Ее не видно”. Во Франции пришли в ужас от…

Украинские системы ПВО практически не видят российские планирующие авиабомбы ФАБ-1500,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp