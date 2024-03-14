После ЧП с Ми-8 на Колыме завели уголовное дело

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По факту жесткой посадки Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии найдено, оно недалеко от рудника “Кварцевый”. По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя.

“Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)”, – говорится в сообщении.

Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.

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