После драки в баре в Крыму с участием ЧВК возбудили уголовное дело о хулиганстве

Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет

Ранее 25 февраля сообщалось, что в крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Военные пришли в заведение после того, как их вызвали нетрезвые сослуживцы, у которых произошел конфликт с другими посетителями кафе. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и обзывать компанию, с которой они поругались.

Взято

отсюда

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