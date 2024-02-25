реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

После драки в баре в Крыму с участием ЧВК возбудили уголовное дело о хулиганстве

После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет

Ранее 25 февраля сообщалось, что в крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Военные пришли в заведение после того, как их вызвали нетрезвые сослуживцы, у которых произошел конфликт с другими посетителями кафе. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и обзывать компанию, с которой они поругались.

Взято
отсюда

лента новостей сегодня , яндекс новости

горняк22 телеграм
В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

В Крыму сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые не могли…

Узнать больше
Парламент Венгрии принял отставку президента Каталин Новак

Парламент Венгрии принял отставку президента Каталин Новак

Парламент Венгрии единогласно принял отставку президент страны Каталин Новак. Об…

Узнать больше
Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в контролируемом украинскими…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp