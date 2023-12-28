После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело

На месте расстрела автомобиля Геннадия Ширяева

Следователи возбудили дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области, сообщает управление СК РФ по региону.

Ранее представитель птицефабрики “Третьяковская” подтвердил РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о покушении на 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. По его словам, Ширяев не пострадал. Птицефабрика находится в селе Третьяки.

“Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)”, – сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным следствия, вечером 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144 (474-й километр) в селе Третьяки Борисоглебского района, неизвестный произвел “не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя”.

“Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы”, – говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба 26 декабря сообщала, что в Воронежской области выявлено “единовременное повышение цен на куриные яйца”. В сговоре, как выяснила ФАС, участвовали четыре местных производителя, в том числе “Птицефабрика Третьяковская”. По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года компании “допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем”.

город Горняк

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