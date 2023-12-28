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Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

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Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

В преддверии Нового года в столицу придут морозы до 14 градусов, сообщает телеканал “Москва 24”.

В пятницу и субботу температурный фон в городе будет немного ниже климатической нормы: максимальная температура днем составит минус один градус, осадки ожидаются минимальные, давление – до 746 миллиметров ртутного столба, говорится в материале.

В воскресенье днем погода в Москве будет оставаться относительно теплой, а к вечеру температура начнет резко снижаться. Ожидается, что в новогоднюю ночь похолодает до 14 градусов.

Радио Sputnik также сообщало, что в России назвали “самые солнечные” города в уходящем году.

Взято отсюда.

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