Последствия атаки в Петербурге устранят в кратчайшие сроки, заявил Беглов

На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Все последствия атаки беспилотника на жилой дом в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Беглов 2 марта сообщил о ЧП в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы, их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. Позже власти Петербурга уточнили, что дом 161 на Пискаревском проспекте атаковал беспилотник, также взрывная волна повредила соседние дома и припаркованные рядом автомобили.

“К вечеру воскресенья были восстановлены тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Началось оформление документов для владельцев поврежденных автомобилей. Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Мы работаем слаженно и четко”, – сказал Беглов в эфире “Радио России – Санкт-Петербург”.

По его словам, жилищные и коммунальные службы приступили к оценке ущерба и устранению последствий инцидента. Беглов отметил, что повреждения квартир и общедомовых конструкций будут устранены за счет бюджета. “Если потребуется длительный ремонт, собственники жилья получат компенсацию на услуги ЖКХ. Оперативный штаб обеспечил необходимые площади в маневренном фонде, а также в гостиницах”, – сказал губернатор.

Беглов также поблагодарил жильцов за проявленные ими выдержку и спокойствие, а городские службы и силовые структуры – за оперативное реагирование и четкость действий. На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

“Общими усилиями нам удалось минимизировать последствия утреннего происшествия. Люди были своевременно эвакуированы, обеспечены горячим питанием, помощью психологов, социальных и медицинских работников. Лично пообщался с пострадавшими, рассказал о мерах поддержки, которые будут оказаны. Город выплатит единовременную компенсацию”, – рассказал он.

Сообщалось, что губернатор подписал постановление правительства Петербурга, в соответствии с которым город окажет материальную помощь собственникам и нанимателям поврежденных квартир в размере 150 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся к первой группе тяжести повреждений, и по 75 тысяч рублей и 25 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся ко второй и третьей группе соответственно.

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