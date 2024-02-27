реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Посол ЮАР в РФ Макетука заявил, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Посол ЮАР в РФ Макетука заявил, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС

Присоединения к БРИКС ожидают 25 стран. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

«В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — сказал он.

Посол рассказал, что на момент 15-го саммита в Йоханнесбурге, который проходил с 22 по 24 августа 2023 года, на членство в БРИКС были номинированы шесть стран, а всего из 23 рассматривались около 12 заявок. Еще 11 стран ожидают, какова будет их судьба и что произойдет в Казани, отметил Макетука.

По его словам, в Казани могут объявить о присоединении к объединению Алжира, Белоруссии, Пакистана, «но все равно не будет возможности принять оставшиеся страны», так как это должно происходить постепенно.

Вопрос расширения все еще будет стоять перед БРИКС в обозримом будущем, добавил глава дипмиссии.

До этого председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед заявил, что страна надеется на возможность ускоренного рассмотрения заявки на принятие в БРИКС.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Сегодня, 27 февраля, в Алтайском государственном аграрном университете состоялось отраслевое…

Узнать больше
СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

Конфликт на Украине достиг поворотного момента, который может поставить под…

Узнать больше
В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

Офис Владимира Зеленского подготовил текст обращения в Конституционный Суд по…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp