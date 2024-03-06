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Посол Нечаев: утечка секретного разговора говорит о вовлеченности ФРГ в конфликт

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Посол Нечаев: утечка секретного разговора говорит о вовлеченности ФРГ в конфликт

Ситуация вокруг утечки разговора высокопоставленных немецких военных о возможности атаки на Крымский мост свидетельствует о вовлеченности Берлина в конфликт на Украине. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что эта тема накладывается на крайне агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в руководстве ФРГ.

Нечаев уточнил, что имеет ввиду призывы некоторых политиков готовить Бундесвер и граждан Германии к войне с Россией Он назвал происходящее крайне тревожным сигналом.

«Любое планирование, связанное с возможностью нанесения ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры, включая Крымский мост, — это, по сути, участие в подготовке террористического акта», — заявил Нечаев.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что внутренние каналы связи бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) при перехвате разговора офицеров не были взломаны.

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.

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