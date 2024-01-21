реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Посол Канады в США призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

Посол Канады в США Кирстен Хиллман в эфире CBC заявила, что Оттава должна уже сейчас начать налаживать отношения с окружением экс-главы США Дональда Трампа, чтобы быть готовым к работе с ним в случае его избрания на пост президента.

По словам Хиллман, наладить контакты с окружением Трампа для властей Канады — очень важный шаг.

Дипломат отметила, что в год президентских выборов Оттава всегда должна быть готова к работе с новой американской администрацией, чтобы «представлять Канаду наилучшим образом» в двусторонних отношениях с Вашингтоном.

5 ноября сообщалось, что Трамп смог опередить действующего главу США по количеству избирателей в пяти из важнейших шести штатов. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.

Взято
отсюда

новости россии сегодня свежие , последние новости на сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

До -7 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Погода

Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Киеве раскрыли “наказание” главы МО Украины за гибель французов-наемников

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Мы это сделаем”. Трамп снова высказался об украинском конфликте

21.01.2024

 Новости

В Польше указали на обеспокоенность Киева популярностью сериала «Слово пацана»

21.01.2024

 Новости

Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

21.01.2024

 Новости

Назван способ расторгнуть оформленный с кредитом договор страхования жизни

21.01.2024

 Новости

Фитнес-эксперт рассказал о ленивых активностях для поддержания формы

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске