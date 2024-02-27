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Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

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Посол России в ФРГ Нечаев: Россия справится со всем поставленным Киеву оружием

Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

Оборонная промышленность и армия России справятся со всеми видами «чудо-оружия», которые Запад поставит Киеву. В готовности страны к подобным вызовам заверил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Его цитирует РИА Новости.

«Что касается так называемых западных “вундерваффе” (чудо-оружие — прим. «Ленты.ру»), то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь, не сомневаюсь», — заявил посол, комментируя решение бундестага поставить Украине дальнобойное оружие.

Нечаев также добавил, что любые военные поставки Украине приводят к затягиванию конфликта.

Ранее парламент Германии поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Украине дальнобойное оружие.

Взято
отсюда

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