Посол Антонов назвал провокацией русофобскую риторику США в преддверии выборов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику властей США в преддверии президентских выборов как провокацию.

Дипломат указал на публичные высказывания американских чиновников о «захватнических амбициях» России в Европе, встречи с представителями бежавшей из страны «пятой колонны» с функционерами Госдепартамента и призывы СМИ к протестным акциям в день голосования.

«Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель «раскачать» ситуацию в нашей стране. Требуем от местных властей отказаться от действий, чреватых окончательным скатыванием двусторонних отношений в пропасть», — подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что русофобы, тем не менее, осознают консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина, поддержку гражданами внутри- и внешнеполитического курса и целей специальной военной операции.

Антонов добавил, что в условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно, решает организационные вопросы предстоящего голосования. Он сообщил, что дипмиссия находится в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента, выразив надежду на выполнение внешнеполитическим ведомством США своих обязательств по обеспечению безопасности.

Ранее посол заявил, что в отношениях России и НАТО присутствует угроза прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе.

Взято

отсюда

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