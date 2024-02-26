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Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал польские власти сделать «все возможное и невозможное», чтобы наказать виновных в уничтожении украинского зерна. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях», — написал Зварич.

До этого сообщалось, что в Польше неизвестные лица, выступающие против украинского экспорта агропродукции в Европу, высыпали на землю украинское зерно из железнодорожных вагонов. Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, достаточно далеко от границы с Украиной. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в общей сложности неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна.

Ранее на Украине подсчитали количество «застрявших» на границе с Польшей грузовиков.

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