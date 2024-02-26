реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Посол Украины Зварич: Польше нужно наказать виновных в уничтожении зерна Украины

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«Политика Страны»‘ class=”item-image” >

Посол Украины Зварич: Польше нужно наказать виновных в уничтожении зерна Украины

Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал польские власти сделать «все возможное и невозможное», чтобы наказать виновных в уничтожении украинского зерна. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях», — написал Зварич.

До этого сообщалось, что в Польше неизвестные лица, выступающие против украинского экспорта агропродукции в Европу, высыпали на землю украинское зерно из железнодорожных вагонов. Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, достаточно далеко от границы с Украиной. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в общей сложности неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна.

Ранее на Украине подсчитали количество «застрявших» на границе с Польшей грузовиков.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Депутаты АКЗС обратятся в Правительство РФ и Госдуму о необходимости лицензирования деятельности в сфере соцобслуживания

Депутаты АКЗС обратятся в Правительство РФ и Госдуму о необходимости лицензирования деятельности в сфере соцобслуживания

На предстоящей февральской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты рассмотрят…

Узнать больше
Представитель Алтайского края стал лауреатом главной просветительской награды России

Представитель Алтайского края стал лауреатом главной просветительской награды России

Представитель Алтайского края Владимир Гудков , директор Российско-таджикского государственного бюджетного…

Узнать больше
Волонтеры из Алтайского края начинают работу на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе»

Волонтеры из Алтайского края начинают работу на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе»

23 волонтера из Алтайского края прибыли в федеральную территорию «Сириус»…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp