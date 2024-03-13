В посольстве Российской Федерации в Австрии заявили, что Вена не предоставила доказательств каких-либо нарушений со стороны высылаемых российских дипломатов, ответственность за деградацию двусторонних отношений ложится на австрийскую сторону. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что возмущены подобным, а доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях не было представлено. В дипмиссии добавили, что данное политическое решение правительства Австрии не приемлют.

До этого в МИД России заявили, что Москва даст ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии.

В среду, 13 марта, министерство иностранных дел Австрии уведомило двух сотрудников российского посольства о том, что они будут высланы из страны в ближайшее время. Дипломатов обязали покинуть территорию государства до 19 марта.

В 2023 году австрийское правительство уже выслало четырех российских дипломатов. Тогда страну также покинули сотрудники посольства Москвы в Вене.

Ранее в парламенте Великобритании предложили выслать из страны посла РФ.

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