Российское посольство в Японии не располагает данными о пострадавших гражданах РФ в результате серии мощных землетрясений на острове. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве в префектуре Ниигата.

Так подчеркнули, что держат связь с экстренными службами.

« на данный момент сообщений о пострадавших российских гражданах не поступало», — отметили в дипмиссии.

1 января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 зафиксировали в районе префектур Исикава и Ниигата.

По информации комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах нет. Но около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива» в Японии зафиксировали цунами высотой 0,4 м.

МЧС Сахалина объявило угрозу цунами из-за землетрясения в Японии.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.

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