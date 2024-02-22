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Посольство России направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена о Путине

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Посольство России направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена о Путине

Посольство РФ в США направило ноту протеста в госдеп, отметив недопустимость оскорбительных высказываний президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает Telegram-канал дипмиссии.

« Мы направили жесткую ноту протеста о  недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — подчеркнул дипломат.

По его словам, нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать «простыми извинениями». Российская дипмиссия не рассчитывает «на адекватную реакцию» Вашингтона. Антонов отметил, что по мере приближения к выборам в США такие «эскапады становятся рутинными».

Посол обратил внимание, что риторика Байдена продемонстрировала бессилие и отсутствие здравого смысла в политике к РФ. По мнению Антонова, действия администрации Белого дома направлены на разрушение остатков наследия российско-американских отношений.

Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Российский лидер ответил на оскорбления в свой адрес.

Ранее в МИД РФ раскрыли, как США воюют против России.

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