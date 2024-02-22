Бундестаг проголосовал против передачи Украине дальнобойных ракет TaurusСюжетВзрыв на Крымском мосту

Бундестаг (парламент Германии) поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие.

Согласно документу, долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. За резолюцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) проголосовали 382 депутата, против — 284, еще двое воздержались.

При этом крылатые ракеты Taurus в документе прямо не упоминаются. Замглавы фракции СДПГ Габриэла Хайнрих отметила, что документ не подразумевает одобрение поставок Taurus Киеву, хотя, по ее словам, это «вопрос интерпретации».

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В этот же день в немецком парламенте также прошло голосование по вопросу передачи ВСУ ракет Taurus. Бундестаг проголосовал против проекта резолюции о передаче крылатых ракет Киеву. Инициативу поддержали 182 депутата, против проголосовали 480 парламентариев.

Канцлер Германии Олаф Шольц попал под критику из-за нежелания поставлять ракеты Taurus украинской армии. «Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: “Хорошо, давайте сделаем это”», — заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По словам депутата бундестага Норберта Реттгена, в контексте нынешней внешней политики Берлина Киев стоит выше Москвы, поэтому Германия должна передать ВСУ Taurus, несмотря на опасность эскалации конфликта.

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После заданного в бундестаге вопроса о поставках ракет Taurus Вооруженным силам Украины глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вышел из себя и раздраженно ответил, что устал от продолжающихся в стране дебатов насчет вооружения. По словам главы ведомства, по данному вопросу в Германии нет окончательного консенсуса.

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2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции Крымского полуострова от России. По словам украинского политика, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

После этих заявлений о поставках ракеты высказались официальные лица Германии. Депутаты бундестага от нескольких партий снова призвали Шольца передать Украине Taurus. При этом представители двух из них открыто заявили о необходимости наносить удары по России. Так, по словам представителя партии «Зеленые» Сары Нанни, поставка Taurus Киеву «давно назрела».

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Taurus KEPD-350 — авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей. Ракета длиной пять метров запускается с истребителя и может пролететь более 500 километров с помощью реактивного двигателя. Taurus может избежать обнаружения радаром благодаря возможности сверхнизкого полета — на высоте менее 50 метров — при сохранении высокой скорости.

Взято

отсюда

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