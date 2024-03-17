Постное меню. Овощи гриль, минестроне, ризотто с грибами, постный штрудель

ЗаливноеПостное меню. Овощи гриль, минестроне, ризотто с грибами, постный штрудель13:33 Гости Артур Эннс, шеф-повар

Салат из овощей-гриль с медово-горчичной заправкой

Ингредиенты: каждого по одному – баклажан, цуккини, болгарский перец, а также – прованские травы, соль и перец, 20 граммов растительного масла, 100 граммов микса зелени, любых орехов – по вкусу, 30 граммов любимого меда, 30 граммов соевого соуса, 30 граммов дижонской горчицы, 80 граммов оливкового масла.

Как приготовить

Овощи хорошо промыть, нарезать крупными кружочками, замариновать прованскими травами и маслом, приправить солью и перцем. Затем отправить овощи на гриль или в духовку на противне с пергаментом на 10 минут. Готовые овощи нарезать крупной соломкой. Микс салата промыть в холодной воде и просушить салфеткой или полотенцем. Для заправки в глубокую миску положить горчицу, мед и соевый соус. Все перемешать и сдобрить оливковым маслом, вливая его тонкой струйкой, постоянно помешивая. Затем в центр большой плоской тарелки выложить микс салата, по краю тарелки – нарезанные овощи. Полить заправкой. Готовый салат посыпать орехами.

Салат с овощами-гриль

Овощной суп минестроне с песто

Ингредиенты: по 100 граммов – цветной капусты, брокколи, цуккини, одна большая морковь, пара головок лука, 100 граммов стручковой фасоли, 100 граммов белой консервированной фасоли, 2-3 штуки помидор, 2 литра водыДля соуса: 2-3 зубчика чеснока, по 3 веточки петрушки и зеленого базилика, 50 граммов оливкового масла, 50 граммов грецких/кедровых орехов.

Как приготовить

Все овощи помыть и очистить. Лук, морковь и цуккини нарезать кубиком 0,5х0,5 сантиметра. В большую кастрюлю налить растительное масло и обжарить овощи в течении 5-7 минут. Добавить мелко нарезанные помидоры и залить водой. Цветную капусту и брокколи разделить на мелкие соцветия, отправить в суп вместе со стручковой фасолью. Довести до кипения и варить 10 минут. В конце добавить белую консервированную фасоль и варить еще пару минут. Довести до вкуса солью. Перед подачей дать супу настояться в течении 15 минут.Для песто: всю зелень, чеснок и орехи отправить в чашу блендера, залить оливковым маслом и пробить до однородной консистенции. При подаче в тарелку налить суп и положить ложку соуса.Овощной суп минестроне

Ризотто с белыми грибами

Ингредиенты: 1 стакан крупного риса сорта арборио или крупный круглозерный, веточка тимьяна, зубчик чеснока, 1 большая головка репчатого лука, оливковое масло, 2 стакана воды, 100 граммов замороженных белых грибов или 30 граммов сушеных. Сушеные грибы необходимо предварительно замочить. Замороженные – разморозить, нарезать тонкими слайсами и проварить не более 5 минут. Воду из-под грибов не выливать, так как понадобится в качестве бульона.

Как приготовить

Основа из риса. В сотейник или глубокую кастрюльку налить оливковое масло и слегка нагреть на огне. Чеснок очистить и давить плоской стороной ножа, отправить его в масло вместе с веточками тимьяна. Довести до золотистого цвета и вынуть их. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на ароматизированном масле на среднем огне в течении 10 минут. Рис промыть несколько раз, слить и добавить к луку. Слегка обжарить. Не снимая с огня, залить водой, закрыть крышкой и подождать, пока рис не впитает воду. Затем выключить огонь и оставить томиться ещё на 10 минут.

Ризотто. Уже готовы грибы и риса. В сковороду или сотейник налить немного масла и обжарить грибы до золотистого цвета. Добавить к грибам рис, хорошо прогреть и добавить бульон от грибов. Готовить до кашеобразной консистенции. При желании можно добавить соевый сыр.Ризотто с белыми грибами

Штрудель с постным тестом

Ингредиенты

Для теста: 200 граммов муки, 150 граммов воды, 1 столовая ложка оливкового масла, щепотка соли, чайная ложка сахара.

Для начинки: 3-4 яблока, корица – по вкусу, 50 граммов грецких орехов, изюм можно белый и темный, или один из видов, 2 столовых ложки тростникового/обычного сахара.

Как приготовить

Из муки и теплой воды замесить тесто с добавлением соли, сахара и оливкового масла. Дать ему постоять минут 20-30, чтобы набухла клейковина. Затем вновь обмять тесто и затем раскатать.

Изюм перебрать и залить теплой водой на 10-15 минут. Яблоки очистить от сердцевины и кожуры, и нарезать дольками. Из одного яблоко должно получиться 6-8 долек. Выложить яблоки в миску и засыпать сахаром и корицей, добавить промытый изюм.

Тесто раскатать тонким слоем, добавляя муку или масло. Чем тоньше, тем лучше. Если получится очень тонкое тесто можно будет завернуть в несколько слоёв, предварительно смазав тесто маслом. В центр выложить начинку из яблок и завернуть начинку со всех сторон. Шов слепить пальцами, чтобы не осталось дырок. Сверху смазать растительным маслом, выложить на пергамент и отправить запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.Штрудель с постным тестом

Морс из клюквы

Ингредиенты: 1 килограмм ягод, 500 граммов сахара или мёда, которые можно добавлять по вкусу, 3 литра воды. При желании можно добавить мяту и палочки корицы.

Как приготовить

Размороженные или свежие ягоды перебрать и пробить блендером до однородного состояния. Процедить с помощью дуршлага или марли. Получившийся сок убрать в сторону. Жмых залить водой и поставить на огонь. Варить после закипания несколько минут, снять и дать немного остыть. Процедить то, что получилось и добавить предварительно процеженный сок. Хорошо перемешать и добавить сахар или мёд по вкусу.

Приятного аппетита!

Ценными идеями для постного меню и секретами вкусной еды в программе “Заливное” на радио Sputnik делится шеф-повар Артур Эннс.

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Взято отсюда.