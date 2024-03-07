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Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

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Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет МАГАТЭ одобрил предложенную Киевом резолюцию по гарантиям ядерной безопасности на Украине. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«За» проголосовали 20 государств (минус 6 по сравнению с предыдущими случаями), 12 воздержались (их число увеличилось вдвое)», — сообщил он.

Отмечается, что против утверждения резолюции проголосовали только два государства — Россия и Китай. Резолюция была принята после долгих дискуссий.

До этого в МАГАТЭ заявили об улучшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возможные атаки на ЗАЭС могут нарушить работу станции, при этом повлиять на это работающие на ней специалисты не могут, поэтому стабильность ситуации остается шаткой. Чьи именно атаки могут повредить станцию, Гросси не уточнил.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси прибыл на встречу с Путиным.

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