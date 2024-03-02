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Постпред России при АСЕАН рассказал об “особом контексте” ВФМ

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Постпред России при АСЕАН рассказал об "особом контексте" ВФМ

Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе не только площадка для общения молодежи со всего мира, но и поле для работы начинающих дипломатов, заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.«

"Эта встреча молодых дипломатов носит особый контекст, потому что этот форум – не только про общение молодежи, но и поле для дипломатической работы молодых специалистов… Надеюсь, это станет началом новой традиции", – цитирует его РИА Новости.

В своем обращении к участникам молодежного дипломатического саммита “Россия-АСЕАН” Загайнов подчеркнул, что видит будущих послов, постоянных представителей и министров своих стран, которые будут продвигать новые идеи в международные отношения.«

"Сейчас мы сталкиваемся с проблемами, которые вызваны сложностями в области международной безопасности… Перед лицом этих вызовов дипломатия – важный инструмент для развития взаимопонимания и сотрудничества", – отметил постпред РФ при АСЕАН.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что иностранные гости на Всемирном фестивале молодежи поделились впечатлениями о России.

Взято отсюда.

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