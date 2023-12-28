Россия считает отдаленными перспективы создания на Ближнем Востоке зоны без ядерного оружия из-за категоричной позиции Израиля. Об этом в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Перспективы создания зоны сейчас выглядят весьма отдаленными и не только из-за ситуации в секторе Газа, но и из-за того, что израильтяне отказываются от диалога со своими соседями, отказываются участвовать в конференции ООН по созданию этой зоны», — объяснил дипломат.

При этом, по словам Ульянова, вопрос о появлении безъядерной зоны из международной повестки дня не уйдет и будет обсуждаться ежегодно, пока государствам не удастся прийти к соглашению.

20 декабря участники VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству призвали Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также подчеркнули поддержку всех усилий, направленных на достижение конечной цели создания мира, свободного от всех видов оружия массового уничтожения.

Официально Израиль никогда не подтверждал наличие ядерного оружия, но на севере страны уже более полувека существует ядерный исследовательский центр, где, по неподтвержденным данным, еще в 80-е производилось до 40 кг плутония в год.

Ранее в США сообщили о росте сомнений относительно способности Израиля уничтожить ХАМАС.

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