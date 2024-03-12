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Постпредство России при ООН анонсировало брифинг Борреля из «цветущего сада»

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Постпредство России при ООН назвало Борреля представителем «цветущего сада»

Постпредство России при ООН анонсировало брифинг Борреля из «цветущего сада»

Постпредство России при ООН анонсировало брифинг главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвав его представителем «цветущего сада». Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительство России при международной организации.

«Сегодня (…) пройдет заседание Совета Безопасности ООН по сотрудничеству между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности. Брифинговать Совбез будет представитель “цветущего сада” господин Жозеп Боррель», — отмечается в заявлении.

Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский добавил, что Москва обязательно использует данное мероприятие как возможность «сказать господину Боррелю все, что о нем думаем».

Во время своего выступления осенью 2022 года Боррель сравнил Европу с садом, а остальную часть мира — с джунглями. По его мнению, остальные страны пытаются захватить «европейский сад» и уступают ему в развитии. Несмотря на критику, он отказался признавать свое высказывание проявлением расизма, однако принес извинения тем, кто воспринял его метафору как «колониальный европоцентризм».

Взято
отсюда

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