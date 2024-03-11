Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет

Город Орел . Архивное фото
Разрушений и пострадавших нет после уничтожения двух беспилотников над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской.
“Сегодня ночью пресечена попытка очередной атаки вражеских БПЛА по объектам на территории Орловской области… Повреждений и пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия”, – написал Клычков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что один беспилотник был сбит ПВО над Шаблыкинским районом, а второй посажен силами радиоэлектронной борьбы в Сосковском районе.
новости Алтайский
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