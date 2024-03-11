реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет

Город Орел . Архивное фото

Разрушений и пострадавших нет после уничтожения двух беспилотников над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской.

“Сегодня ночью пресечена попытка очередной атаки вражеских БПЛА по объектам на территории Орловской области… Повреждений и пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия”, – написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что один беспилотник был сбит ПВО над Шаблыкинским районом, а второй посажен силами радиоэлектронной борьбы в Сосковском районе.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную чистоту машины

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную…

Стопроцентного способа нет, но можно существенно снизить риски 11 марта…

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян…

Эксперты рассказали, к чему приведут квоты на закуп семян западного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp