Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пострадавших в Белгороде доставят в Москву спецбортом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

25 пострадавших в Белгороде при обстреле ВСУ доставят в Москву спецбортом МЧС

Пострадавших в Белгороде доставят в Москву спецбортом

25 человек, пострадавших в Белгороде при обстреле ВСУ 30 декабря, доставят в Москву спецбортом, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что самолет Ил-76 уже забрал пациентов из белгородских больниц и вылетел в столицу. Пострадавших сопровождают врачи из отряда «Центроспас», психологи и специалисты Минздрава РФ.

Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострадавшими после обстрела числятся 109 человек, из них 25 — тяжелораненых, которых и готовились перевезти в федеральные клиники.

Взято
отсюда

новости сегодня свежие события , новости мира сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

01.01.2024

 Новости

Соцсеть X резко подешевела

01.01.2024

 Новости

На прилетевшем в Пермь из Махачкалы самолете обнаружили следы крови

01.01.2024

 Новости

В Киеве неизвестные проигнорировали запрет и запустили салют во время тревоги

01.01.2024

 Новости

Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

01.01.2024

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix