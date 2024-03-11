Пострадавший во время обстрела житель Курской области умер

. В Курской области умер житель Гончаровки, пострадавший при утреннем обстреле села украинской армией, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Село Гончаровка Суджанского района Курской области было обстреляно со стороны Украины утром в понедельник, 11 марта. В результате один человек получил тяжелое ранение, и его госпитализировали, другая жительница была контужена. Также в результате обстрела были повреждены их дом и автомобиль.«”К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего”, – написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор также опубликовал кадры с места обстрела.

Ранее радио Sputnik опубликовало видео последствий обстрела свадебного торжества в Донецке.

Взято отсюда.