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Пострадавший во время обстрела житель Курской области умер

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Пострадавший во время обстрела житель Курской области умер

. В Курской области умер житель Гончаровки, пострадавший при утреннем обстреле села украинской армией, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Село Гончаровка Суджанского района Курской области было обстреляно со стороны Украины утром в понедельник, 11 марта. В результате один человек получил тяжелое ранение, и его госпитализировали, другая жительница была контужена. Также в результате обстрела были повреждены их дом и автомобиль.«”К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего”, – написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор также опубликовал кадры с места обстрела.

Ранее радио Sputnik опубликовало видео последствий обстрела свадебного торжества в Донецке.

Взято отсюда.

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