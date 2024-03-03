Глава Ингушетии: жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, помогут

Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время проведения контртеррористической операции (КТО), помогут. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в КТО жителям города Карабулака», — заявил он.

В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, шесть боевиков ликвидированы. Что известно?«Любое подозрение означает провал»Как оперативники под прикрытием проводят свои самые опасные операции?

Калиматов также поблагодарил спецслужбы за грамотные действия во время КТО. «Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей», — заключил глава региона.

Режим контртеррористической операции ввели в Карабулаке вечером 2 марта. В одном из жилых домов органы безопасности заблокировали группу боевиков, которая планировала теракт. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам ФСБ. После ликвидации шести человек режим КТО отменили.

Взято

отсюда

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