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Поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса резко возросли

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Бюджет Украины в 2023 году получил свыше $ 272 миллионов от игорного бизнеса

Поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса резко возросли

В 2023 году налоговые поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса резко возросли и составили 10,4 миллиарда гривен (272,5 миллиона долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

При этом в 2022 году бюджет Украины получил только 730 миллионов гривен (19,13 миллиона долларов) таких отчислений. Гетманцев назвал «общей победой» выведение игорного бизнеса из тени и поблагодарил всех, кто приложил усилия к введению государственного регулирования на рынке.

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При этом другой украинский депутат, Ярослав Железняк, отметил, что в 2023 году игорный бизнес страны принес в бюджет в 51 раз больше налоговых поступлений, чем в 2021 году, и в 14 раз больше, чем в 2022 году.

Ранее Железняк сообщил, что расходы украинского бюджета составили 398 миллиардов гривен (примерно 10,5 миллиардов долларов) в декабре. «Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины», — говорится в публикации в его Telegram-канале. При этом, как напомнил нардеп, Украина смогла привлечь 350 миллиардов гривен (около 9,1 миллиарда долларов).

Взято
отсюда

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