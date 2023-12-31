Потерявшим документы при обстреле Белгорода ускоренно выдадут новые

Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение ускорить выдачу документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела.«”Министерство внутренних дел РФ приняло решение об ускорении выдачи документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела”, – написал он.

Губернатор также отметил, что достигнуты договоренности со строительными организациями, которые будут восстанавливать поврежденные дома, а со второго января начнется замена непригодных окон и ремонт фасадов. Добавляется, что компенсационные выплаты владельцам уничтоженных автомобилей начнутся после новогодних выходных.

Днем в субботу белгородский губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

город Горняк

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