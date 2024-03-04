“Потребовали разъяснений”. В МИД РФ рассказали о разговоре с послом ФРГ

Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф выходит из здания Министерства иностранных дел РФ

В МИД РФ рассказали, что потребовали объяснений от посла Германии в России Александра Ламбсдорффа по поводу опубликованной расшифровки беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту.«

"Четвертого марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия графа Александра Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России, что наглядно свидетельствует о вовлеченности "коллективного Запада", включая Берлин, в конфликт вокруг Украины", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что дипломату также заявлено о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии и о том, что такие действия не останутся без жесткого ответа со стороны России.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

Ранее радио Sputnik рассказало, как прокомментировал реакцию Берлина на утечку из бундесвера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Взято отсюда.