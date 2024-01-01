Позывной “Бард”. О байкерах-добровольцах и войне роботов

На мушкеПозывной “Бард”. О байкерах-добровольцах и войне роботов16:33 Гости Дмитрий Баранов, офицер, заместитель руководителя аппарата по связям с регионами межрегиональной общественной организации “Союза добровольцев Донбасса”

Он “зашел на контракт” в 2022 году и всю зиму провел под Угледаром, где шли тяжелые бои. Хотя начал ездить в Новороссию еще в 2014 году. Сначала привозил гуманитарную помощь, вывозил беженцев, потом присоединился к боевым товарищам на фронте.

Мы поговорили о байкерах-воинах, которых сейчас немало “за лентой”, как Дмитрий с товарищами выживали в промерзлых бетонных коробках под Угледаром и чудом спаслись во время обстрела в новогоднюю ночь, о сложностях получения ополченцами статуса ветеранов боевых действий, трудоустройстве воинов после спецоперации, а также мошенниках, косящих под патриотов.

Союз добровольцев Донбасса защищает своих бойцов в разных обстоятельствах. Так, после вмешательства в дело избиения ветерана СВО Виталия Павловского, у которого ампутирована рука, статью “хулиганство” переквалифицировали в “покушение на убийство”.

Взято отсюда.