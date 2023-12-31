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Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела

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Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «”Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий”, – написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, завершилось заседание оперштаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара ВСУ и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности. «”Сегодня начались работы по оценке ущерба, занимается администрация города Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов… Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены”, – сообщил глава региона.

Специалисты работают над восстановлением поврежденных коммуникаций – газоснабжения, водоснабжения, добавил он.Вчера, 20:26

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Взято отсюда
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