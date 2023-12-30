Правительство приняло проект о поддержке бойцов спецоперации в 2024 году

Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении средств для фонда поддержки участников спецоперации “Защитники Отечества”, сообщается на сайте кабмина.

Решение было принято на заседании кабмина в четверг. Средства будут выделены Министерству труда РФ в 2024 на предоставление гранта в форме субсидии фонду.«

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в публикации на сайте правительства.

Радио Sputnik сообщало, что Совет Федерации одобрил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Взято отсюда.