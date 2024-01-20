Правительство РФ одобрило запрет вылова рыбы британцами в Баренцевом море

Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в акватории Баренцева моря, сообщается на сайте кабмина.«”Решение правительства: одобрить проект федерального закона “О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве” и внести его в Государственную думу в установленном порядке”, – говорится в сообщении.

С учетом решения Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, проект закона предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к британским портам, было предоставлено право вести рыбный промысел в Баренцевом море.

Радио Sputnik сообщало, что британцы забили тревогу из-за планов России запретить заниматься рыбным промыслом в акватории Баренцева моря.

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