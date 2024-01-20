реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Правительство РФ одобрило запрет вылова рыбы британцами в Баренцевом море

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Правительство РФ одобрило запрет вылова рыбы британцами в Баренцевом море

Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в акватории Баренцева моря, сообщается на сайте кабмина.«”Решение правительства: одобрить проект федерального закона “О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве” и внести его в Государственную думу в установленном порядке”, – говорится в сообщении.

С учетом решения Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, проект закона предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к британским портам, было предоставлено право вести рыбный промысел в Баренцевом море.

Радио Sputnik сообщало, что британцы забили тревогу из-за планов России запретить заниматься рыбным промыслом в акватории Баренцева моря.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Образование

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Происшествия

Кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда нашли мертвым

20.01.2024

 Происшествия

В Китае сгорело школьное общежитие. Есть погибшие

20.01.2024

 Происшествия

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Происшествия

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Интересное

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Интересное

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Новости Барнаул

Где в Алтайском крае открыты ледовые переправы

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске