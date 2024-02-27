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Правительство России намерено запретить экспорт бензина

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Правительство России намерено запретить экспорт бензина

Правительство России планирует на полгода запретить экспорт бензина, эту информацию подтвердил представитель вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина. Ограничение вступит в силу с 1 марта 2024 года на фоне сезонного роста спроса. Кроме того, правительство планирует увеличить продажи дизельного топлива на бирже до 16%, уточнило издание.

Эту информацию подтвердил представитель Новака.«”(Это, – ред.) так”, – приводит его слова РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что в России до конца 2025 года продлили запрет на вывоз ряда товаров и техники.ХЗ: Хазин знаетЦены на бензин, экономическая война США и Китая и бунт французских фермеров29 января, 14:04

Взято отсюда.

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