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Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

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Правительство России учредит ежегодную премию "Наставник года"

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.«”Законодательно будут предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях. Для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс, а также учредим ежегодную премию “Наставник года””, – цитирует Мишустина сайт правительства.

Он добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство подготовит дополнительные решения, касающиеся повышения оплаты труда педагогов, прежде всего, в тех регионах, где она ниже, чем в среднем по стране.«”Еще одна задача – сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, чтобы воспитательная работа не была ограничена рамками школы. Для этого задействуем потенциал “Сириуса”, платформы “Россия – страна возможностей”, движения детей и молодежи. Активнее станем подключать ветеранов боевых действий”, – сказал глава кабмина.

Накануне Путин на заседании Госсовета предложил учредить ежегодную премию “Наставник года” и поручил предпринять конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников во всех регионах.

Ранее радио Sputnik писало, что на выставке-форуме “Россия” подвели итоги Года педагога и наставника.

Взято отсюда.

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