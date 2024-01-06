Сенатор Цеков: Украина хочет заполучить активы РФ из-за привычки жить за ее счет

Киевские власти привыкли жить и выживать за счет Москвы, именно поэтому украинский президент Владимир Зеленский хочет заполучить для республики замороженные на Западе российские активы. В таком стремлении его уличил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

«Что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России. Россия создала Украину как государство старанием наших предков», — напомнил Цеков. По словам сенатора, большая часть средств, которые правительство республики получает от своих спонсоров, оно привыкло разворовывать.

Таким же образом, по мнению политика, Киев «разбазарил» наследие Советского Союза, в надежде, что поддержка со стороны РФ никогда не иссякнет. «Я просто хорошо знаю эту политическую верхушку Украины, причем и Януковича с его окружением. Всегда говорят о десяти процентах откатов. Так вот на Украине откаты эти достигали 50 и более процентов. Это для них было совершенно нормальным явлением», — объяснил Сергей Цеков.

Сенатор отметил, что Запад медлит с передачей Украине замороженных российских активов, поскольку осознает, что это действие идет вразрез с международным правом. Последствиями такого решения могут стать недоверие к странам ЕС и США со стороны других государств, а также финансовый кризис.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал призыв Владимира Зеленского передать замороженные активы России Украине криком отчаяния. По его словам, дело в том, что поддержка республики на Западе уходит на второй план «и остается все меньше желающих тратить деньги европейских и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты».

Взято

отсюда

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