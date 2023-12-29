Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц в Россию

Правительство подписало постановление о беспошлинном ввозе в РФ яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию в середине декабря одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз 1,2 миллиарда яиц. Из постановления следует, что уполномоченным органом по выдаче документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, будет Минсельхоз РФ. Кроме того, документом определены компании, которые освободят от уплаты ввозной таможенной пошлины.

Отмечается, что Минсельхоз будет ежедневно размещать на своем официальном сайте данные об остатке куриных яиц, в отношении которых действует тарифная льгота.

В кабмине подчеркнули, что данное решение должно стабилизировать цены на куриные яйца.«

"Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik писало, как глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила резкое повышение цен на куриные яйца.

Взято отсюда.