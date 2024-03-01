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Предприятия Подмосковья отгрузили продукцию на 5,5 трлн рублей

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Предприятия Подмосковья отгрузили продукцию на 5,5 трлн рублей

Подмосковные предприятия в 2023 году отгрузили товаров собственного производства более чем на 5,5 триллиона рублей, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«

"По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7 процента, объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями Московской области вырос на 22,6 процента. В денежном выражении он составил 5,56 триллиона рублей. Обрабатывающие предприятия региона обеспечили – 4,97 триллиона рублей: в этом секторе индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом вырос на 15,6 процента", – рассказала Зиновьева.

Наибольший объем отгрузки пришелся на предприятия, специализирующиеся на производстве пищевых продуктов, металлоконструкции и химических веществ, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что подмосковные инвесторы за год получили льготных кредитов на 25 миллиардов рублей.

Взято отсюда.

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