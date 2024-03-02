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Предсказаны последствия перехвата разговора немецких военных для Германии

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WSJ: отношения ФРГ и НАТО могут обостриться из-за перехвата разговора военных

Предсказаны последствия перехвата разговора немецких военных для Германии

Отношения между Германией и НАТО могут обостриться на фоне перехвата разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждающих возможную атаку на Крымский мост. Такое мнение высказало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в ходе беседы немецкие офицеры заявили о нахождении британских, французских и американских военных на Украине. По их словам, там они помогают обслуживать западные боевые системы. При этом Париж, Вашингтон и Лондон это отрицают, напоминают авторы материала.

«Утечка информации… вызвала ярость в Германии и может привести к обострению отношений с союзниками Германии по НАТО», — считают они.

1 марта главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. После этого контрразведка ФРГ начала проверку утечки.

Взято
отсюда

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