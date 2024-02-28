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Представитель авиабазы Майнот: инцидент с бомбардировщиком B-52 расследуется

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Представитель авиабазы Майнот: инцидент с бомбардировщиком B-52 расследуется

Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота подтвердил РИА Новости, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52, способный нести ядерное оружие, совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя.

По его словам, аварийная посадка самолета произошла на прошлой неделе по причине возгорания одного из двигателей. Он добавил, что пострадавших среди членов экипажа нет. При этом есть ли повреждения у самолета, источник не раскрыл.

«В настоящий момент инцидент расследуется», — добавил он.

До этого стало известно, что в США из-за возгорания двигателя аварийную посадку совершил стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Экипажу бомбардировщика удалось приземлиться, но при посадке было повреждено крыло самолета.

Также сообщалось, что в Соединенных Штатов прошли испытания нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Ранее стало известно, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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