Представители 190 стран участвуют во Всемирном фестивале молодежи

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории “Сириус”

Во Всемирном фестивале молодежи участвуют 20 тысяч человек из 190 стран, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента прошла во вторник в концертном комплексе “Роза Холл”. Кириенко обратился с приветственным словом к гостям церемонии и фестиваля.«

"Мне кажется, что очень правильно, что ИРИ (Институт развития интернета, – ред.) перенес свою премию сюда, на пространство Всемирного фестиваля молодежи, потому что каждый из 20 тысяч участников фестиваля из 190 стран – у нас сегодня здесь 190 стран мира – каждый делегат, каждый гость, каждый эксперт точно соответствует этой номинации. Потому что все вы делаете наш мир лучше", – цитирует Кириенко РИА Новости.

Он также выразил слова благодарности иностранным гостям фестиваля, многие из которых проделали огромный путь, чтобы попасть в “Сириус”.«”Кто-то преодолел не просто трудности длинного пути, но и еще определенные препоны, которые в некоторых странах, к сожалению, пытались поставить на пути делегатов”, – сказал первый замглавы администрации президента РФ.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также рассказало, сколько волонтеров задействованы на Всемирном фестивале молодежи.

Взято отсюда.