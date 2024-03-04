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Представители ФСИН опровергли информацию о ходатайстве об УДО Ефремова

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Представители ФСИН опровергли информацию о ходатайстве об УДО Ефремова

Актер Михаил Ефремов в колонии

Информация об обращении актера Михаила Ефремова в суд в Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО) не соответствует действительности, сообщили в региональном управлении ФСИН России.

Ранее в понедельник о том, что комиссия в колонии удовлетворила ходатайство Ефремова об УДО, заявил глава ОНК Москвы Георгий Волков.«

"Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности", – сказано в сообщении регионального управления ФСИН.

Комментируя ситуацию, адвокат осужденного актера Юрий Подалко заявил РИА Новости, что Ефремов получит право подать заявление об УДО только в конце марта.

В 2020 году суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам колонии за гибель человека в результате ДТП в центре Москвы с его участием.

Актер, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров – впоследствии мужчина умер от травм в больнице. В крови актера был обнаружен алкоголь.

Радио Sputnik также писало, что Ефремов рассказал о своей жизни в колонии.

Взято отсюда.

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