Представители Китая исполнили “Катюшу” на Всемирном фестивале молодежи

Представители делегации КНР на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню “Катюша” на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, гости фестиваля обратились к участникам из КНР на ярмарке “Арт.Молодость” с просьбой сыграть на необычном инструменте. Отмечается, что китайская делегация с радостью исполнила как национальную музыку, так и российские песни.

Участники ВФМ из Подмосковья в павильоне региона тоже сыграли популярные хиты на гитаре. В частности, выступающие исполнили песни Басты, Сюткина, Dabro, Любэ и других российских музыкантов, отмечает РИАМО. «”На фестивале мы встречаемся с новыми людьми, знакомимся, общаемся, обсуждаем новые проекты с ребятами из других стран. Сама атмосфера здесь очень заряжает, и мы максимально впитываем эту энергию”, – сказал агентству участник фестиваля Матвей Малышев из Сергиева Посада.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к участникам ВФМ и дал старт мероприятию. Глава государства выразил уверенность в том, что участники Всемирного фестиваля молодежи получат колоссальный заряд позитивных эмоций и вернутся домой с любовью к России.

Радио Sputnik рассказало, какой “особый контекст” несет ВФМ.

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