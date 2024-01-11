Представители “Мутабора” обжаловали решение о приостановке работы клуба

Представители “Мутабора”, где прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, обжаловали решение о приостановке работы клуба, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.«

"Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", – сказал представитель суда.

Накануне сообщалось, что суд приостановил работу клуба “Мутабор” на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время “голой” вечеринки, организованной Ивлеевой в конце декабря.

Отмечается, что это максимально возможное наказание по данной статье. Суд постановил исчислять срок с 27 декабря.

По данным агентства, протокол рассматривали в закрытом режиме, на этом настояла юрист клуба “Мутабор”. Известно, что в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Роспотребнадзор ранее составил протокол, идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им банковской картой.

Радио Sputnik писало о реакции Ивлеевой на слухи об отъезде из России после скандальной вечеринки.

Взято отсюда.