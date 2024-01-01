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Представительство ДНР: ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

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Представительство ДНР: ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

Вооруженные силы Украины сбросили на Киевский район Донецка взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Сброшен ВОП с БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно данным представительства, обстрел был зафиксирован в 14:25 по московскому времени.

Иной дополнительной информации по данной атаке пока не приводится.

В сообщении дополняется, что днем 1 января по Горловке в Никитовском районе было выпущено три снаряда калибром 155 мм, несколько минут спустя населенный пункт подвергся новому аналогичному обстрелу ВСУ. Позднее украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

До этого в СЦКК сообщали, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее в ДНР представили обломки американского картонного беспилотника.

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