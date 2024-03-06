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Предвыборный ролик Путина показали в телеэфире

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Предвыборный ролик Путина показали в телеэфире

Агитационный ролик самовыдвиженца на президентских выборах в России Владимира Путина показал телеканал ТВЦ, сообщает РИА Новости.

Ролик представляет собой видеоряд встреч и выступлений Путина, с наложенным закадровым голосом, задающим вопросы.«”Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность? Кто нас объединяет? В ком вы уверены? Только в нем. Голосуйте за того, кому можно доверить страну”, – говорится в ролике.

Также перед дебатами на телеканале ТВЦ были показаны агитационные ролики других кандидатов в президенты.

Агитационная кампания в России началась 17 февраля и завершится 14 марта.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что в Херсонской области завершилось досрочное голосование на выборах президента РФ.

Взято отсюда.

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