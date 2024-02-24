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Премьер Де Кроо: в Бельгии военную подготовку проходят около 2 тысяч бойцов ВСУ

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Премьер Де Кроо: в Бельгии военную подготовку проходят около 2 тысяч бойцов ВСУ

Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо на пресс-конференции в Киеве назвал число украинских военнослужащих, проходящих военную подготовку на территории европейской страны. Его слова передает РИА Новости в Telegram-канале.

«Более 1,7 тыс. украинских военных проходят военную подготовку на бельгийской территории», — указывается в публикации.

Согласно информации главы государства, украинцев тренируют европейские бойцы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Он также в очередной раз отверг возможность «плана Б», отметив, что ВСУ будут «выживать», если не получат дополнительную военную помощь от США. В Госдуме же сочли слова украинского лидера попыткой «создать видимость» возможного контрнаступления, подчеркнув, что у Киева «недостаточно» сил и резервов для его проведения.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует запустить центр подготовки бойцов ВСУ.

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