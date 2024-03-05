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Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента в антигосударственных действиях

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Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента в антигосударственных действиях

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что глава государства Саломе Зурабишвили включена в кампанию по дискредитации ЦИК после того, как она наложила вето на поправки в Избирательный кодекс. По его словам, такое развитие событий было ожидаемым, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Кобахидзе обвинил Зарубишвили в антигосударственных действиях и выразил уверенность, что правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» удастся преодолеть наложенное вето.

«Саломе Зурабишвили включена в кампанию дискредитации ЦИК, это одно из ее заданий. Исходя из этого, ее вето было абсолютно логичным. Это еще одно продолжение ее антигосударственных действий», — заявил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы ЦИК смог эффективно провести выборы.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за формирование нового коалиционного правительства по итогам предстоящих парламентских выборов в стране. По ее словам, Грузия прошла долгий путь к демократии, и теперь необходимо двигаться к коалиционному правительству от однопартийной системы, «которая является наследием старых времен».

Ранее президента Грузии окрестили иностранным агентом после выступления в парламенте.

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