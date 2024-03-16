Премьер-министр Литвы Арвидас Шимоните объяснила отставку министра обороны Ингриде Анушаускаса необходимостью ускорить работу ведомства. Соответствующую публикацию она выложила на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«За оставшееся время работы правительства надо сделать больше и быстрее», — подчеркнула она.

По словам Шимоните, отставка связана с политическими сдвигами, а не с изменениями в сфере безопасности. Осенью в стране пройдут парламентские выборы.

До этого штаб кандидата в президенты Литвы Шимоните извинился за слоган, схожий с использованным в ходе предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о лозунге «Сильный президент — сильная страна». Этот слоган практически идентичен лозунгу «Сильный президент — сильная Россия», который использовался в ходе кампании Путина в 2018 году.

Сама Шимоните заявила, что спокойно реагирует на критику, вызванную использованием такого лозунга.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис был объявлен в розыск МВД России.

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